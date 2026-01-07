Corriere dello Sport: “Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C’è già l’ok del calciatore”

Sono previste almeno due entrate in mezzo al campo, anche in considerazione delle cessioni. Non a caso la Fiorentina valuta anche l’innesto di Tommaso Baldanzi, che la Roma cederebbe senza troppi patemi d’animo. Magari in prestito con opzione. Forma fisica permettendo. Non dovrebbe trattarsi di un affare immediato ma la possibilità è concreta, tanto che i viola ne hanno già parlato coi giallorossi incassando il benestare del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti sul fronte del classe 2003. Lo scrive il Corriere dello Sport.