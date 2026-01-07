7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C’è già l’ok del calciatore”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Baldanzi-Fiorentina possibilità concreta. C’è già l’ok del calciatore”

Redazione

7 Gennaio · 10:12

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 10:12

TAG:

BaldanziFiorentinaRoma

Condividi:

di

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare interessanti novità

Sono previste almeno due entrate in mezzo al campo, anche in considerazione delle cessioni. Non a caso la Fiorentina valuta anche l’innesto di Tommaso Baldanzi, che la Roma cederebbe senza troppi patemi d’animo. Magari in prestito con opzione. Forma fisica permettendo. Non dovrebbe trattarsi di un affare immediato ma la possibilità è concreta, tanto che i viola ne hanno già parlato coi giallorossi incassando il benestare del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità interessanti sul fronte del classe 2003.  Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio