Fiorentina su Baldanzi. Nazione: “Mai trovata continuità alla Roma. Potrebbe far comodo nel 4-2-3-1”

Da qui la voce che vorrebbe i viola sulle tracce di Baldanzi, con l’ex Empoli che non ha mai trovato continuità alla Roma e che invece potrebbe far comodo a Vanoli nell’idea di sviluppare un 4-2-3-1, come Luvumbo del Cagliari. Lo scrive La Nazione.
4 Gennaio · 10:00
Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 10:00
