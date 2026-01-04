4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

Fiorentina su Baldanzi. Nazione: "Mai trovata continuità alla Roma. Potrebbe far comodo nel 4-2-3-1"

4 Gennaio

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 10:00

Fiorentina sulle tracce di Baldanzi

Da qui la voce che vorrebbe i viola sulle tracce di Baldanzi, con l’ex Empoli che non ha mai trovato continuità alla Roma e che invece potrebbe far comodo a Vanoli nell’idea di sviluppare un 4-2-3-1, come Luvumbo del Cagliari. Lo scrive La Nazione.

