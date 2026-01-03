TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime

C’è una nuova squadra interessata a Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore, dopo che già si erano mosse Hellas Verona, Genoa e Pisa, sul classe 2003 della Roma è piombata la Fiorentina, che starebbe lavorando con i giallorossi per portare l’ex Empoli nuovamente in Toscana dopo la sua avventura con il club azzurro. Già nell’estate del 2023 i viola erano stati vicini ad acquistarlo, ma poi non se ne fece niente.

Gasperini stima molto il 22enne, ma nella Capitale c’è tanta concorrenza e dunque lo spazio per lui in questo momento è limitato. La squadra di Vanoli sta adottando un modulo che prevede l’utilizzo di due esterni offensivi e Baldanzi, malgrado prediliga agire dietro le punte, può sicuramente ricoprire quel ruolo. Le parti sono al lavoro, anche se è ovvio che in questo momento l’affare non è ancora stato definito. Le società devono discutere la formula dell’eventuale operazione e la Roma prima deve inserire un nuovo elemento in rosa nel reparto offensivo.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità, con il giovane italiano che adesso è fermo ai box per un problema al retto femorale destro. Tuttavia, contrariamente a quanto facevano presagire le prime sensazioni, non dovrebbe trattarsi di niente di grave: per lui è prevista una settimana di stop, dopodiché potrà tornare sul terreno di gioco. A questo punto resta da capire però con quale maglia. Lo scrive TMW