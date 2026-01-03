3 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:19

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime

News

TMW, la Fiorentina vuole Baldanzi della Roma. Parti al lavoro per trovare una soluzione. Le ultime

Redazione

3 Gennaio · 16:17

Aggiornamento: 3 Gennaio 2026 · 16:17

TAG:

BaldanziFiorentinaRoma

Condividi:

di

Tommaso Baldanzi, classe 2003, dopo essere stato vicino alla Fiorentina qualche anno fa, adesso potrebbe davvero vestire di viola

C’è una nuova squadra interessata a Tommaso Baldanzi. Secondo quanto raccolto da TMW, nelle ultime ore, dopo che già si erano mosse Hellas Verona, Genoa e Pisa, sul classe 2003 della Roma è piombata la Fiorentina, che starebbe lavorando con i giallorossi per portare l’ex Empoli nuovamente in Toscana dopo la sua avventura con il club azzurro. Già nell’estate del 2023 i viola erano stati vicini ad acquistarlo, ma poi non se ne fece niente.

Gasperini stima molto il 22enne, ma nella Capitale c’è tanta concorrenza e dunque lo spazio per lui in questo momento è limitato. La squadra di Vanoli sta adottando un modulo che prevede l’utilizzo di due esterni offensivi e Baldanzi, malgrado prediliga agire dietro le punte, può sicuramente ricoprire quel ruolo. Le parti sono al lavoro, anche se è ovvio che in questo momento l’affare non è ancora stato definito. Le società devono discutere la formula dell’eventuale operazione e la Roma prima deve inserire un nuovo elemento in rosa nel reparto offensivo.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente novità, con il giovane italiano che adesso è fermo ai box per un problema al retto femorale destro. Tuttavia, contrariamente a quanto facevano presagire le prime sensazioni, non dovrebbe trattarsi di niente di grave: per lui è prevista una settimana di stop, dopodiché potrà tornare sul terreno di gioco. A questo punto resta da capire però con quale maglia. Lo scrive TMW

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio