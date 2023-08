Nazione: “Baldanzi-Fiorentina? L’operazione non è saltata ma soltanto rimandata. Può arrivare nel 2024”

Scrive La Nazione, Baldanzi piace tanto alla Fiorentina e su questo non sembrano esserci molti dubbi. Empoli e viola potranno riparlarne, ma la sensazione è che se dovesse nascere qualcosa sarà soprattutto in prospettiva 2024. Ad oggi, il centrocampo viola è abbastanza numeroso, ma per il futuro Baldanzi potrà essere una pedina fondamentale.

