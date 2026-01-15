15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali”

Rassegna Stampa

Nazione: “La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali”

Redazione

15 Gennaio · 09:52

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 09:52

TAG:

BaldanziFiorentinaRoma

Condividi:

di

La Fiorentina ha cercato giocatori più funzionali all'evoluzione del 4-3-3

Al contrario di quella per Baldanzi. Dopo le riflessioni del weekend, la Fiorentina ha scelto di non affondare il colpo. Il trequartista toscano – salvo sorprese – vestirà in prestito la maglia del Genoa, dove riabbraccerà il tecnico De Rossi. Affare che la Fiorentina ha condotto quasi fino in fondo, salvo poi virare su altri obiettivi ritenuti più funzionali a livello tattico. Come per esempio Harrison, esterno duttile che può dare una mano a Vanoli nell’evoluzione del 4-3-3 impostato nelle ultime settimane. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio