Nazione: “La Fiorentina ha scelto di non affondare per Baldanzi. Virata su obiettivi più funzionali”

Al contrario di quella per Baldanzi. Dopo le riflessioni del weekend, la Fiorentina ha scelto di non affondare il colpo. Il trequartista toscano – salvo sorprese – vestirà in prestito la maglia del Genoa, dove riabbraccerà il tecnico De Rossi. Affare che la Fiorentina ha condotto quasi fino in fondo, salvo poi virare su altri obiettivi ritenuti più funzionali a livello tattico. Come per esempio Harrison, esterno duttile che può dare una mano a Vanoli nell’evoluzione del 4-3-3 impostato nelle ultime settimane. Lo scrive La Nazione.