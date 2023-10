Corriere Fiorentino: “Baldanzi-Fiorentina saltato causa Castrovilli. In estate il prezzo può salire oltre 20mln”

Tommaso Baldanzi sarà uno dei protagonisti più attesi del prossimo derby tra Fiorentina ed Empoli, partita che avrebbe potuto giocare a maglie invertite. in estate i due club erano arrivati a un passo dall’accordo per il trasferimento dell’azzurro a Firenze, salvo poi stoppare (o rimandare) il tutto. Una trattativa saltata principalmente per il mancato approdo di Castrovilli al Bournemouth per le visite mediche non superate, passaggio che avrebbe finanziato ai viola l’acquisto di Baldanzi.

Non è detto però che non se ne riparli a fine stagione, quando le strade della Fiorentina e di Castrovilli si separeranno, e nel frattempo Giacomo Bonaventura avrà messo altri dodici mesi nelle gambe, anche se nel mentre il trequartista dell’Empoli può attirare su di sé le attenzioni di più club. Il prezzo può schizzare oltre i 20 milioni, intanto lunedì verrà al Franchi da avversario e da osservato speciale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.