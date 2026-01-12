12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta svela: “Baldanzi alla Fiorentina? Prestito con diritto o obbligo. C’è anche l’ok del giocatore”

Rassegna Stampa

Gazzetta svela: “Baldanzi alla Fiorentina? Prestito con diritto o obbligo. C’è anche l’ok del giocatore”

Redazione

12 Gennaio · 09:11

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:11

TAG:

BaldanziFiorentinaRoma

Condividi:

di

Oggi nuovo summit. Vanoli vuole giocatori motivati

Si apre la settimana decisiva per l’arrivo di Tommaso Baldanzi alla Fiorentina dalla Roma: le parti stanno delineando i margini dell’operazione attraverso un prestito con diritto di riscatto oppure obbligo condizionato. Oggi un nuovo summit. C’è già il benestare del giocatore che considera Firenze una meta gradita ed è proprio l’atteggiamento che chiede Vanoli: calciatori motivati e convinti di lottare per la salvezza. È stato fatto un sondaggio pure con il Bologna per Fabbian ma per adesso la trattativa non decolla. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio