Baldanzi è sempre un nome più che attuale in casa Fiorentina. Il club viola evidentemente non ha mai mollato la presa sul centrocampista dell’Empoli che di conseguenza, proprio come appunto era stato in estate, sarebbe la contromossa di mercato legata al futuro di Castrovilli. Da capire un dettaglio – fra l’altro fondamentale –, la Fiorentina inizierà a tessere l’operazione Baldanzi già a gennaio oppure aspetterà la fine della stagione? Lo scrive La Nazione.