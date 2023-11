Gazzetta: “Milenkovic via se la Roma offre 20 milioni, poi la rivoluzione in difesa”

In difesa a gennaio la Fiorentina non si farà trovare impreparata, ha le idee chiare e soprattutto se l’interesse della Roma per Nikola Milenkovic diventasse più pressante, il club viola dovrebbe intervenire in un reparto in cui numericamente è già preciso. Ha rinnovato il contratto da poco più di un anno, legandosi alla Fiorentina e alla città fino al giugno del 2027, ma tutto dipenderà dall’offerta e dal grado di corteggiamento. Se davvero la Roma arrivasse ad offrire una cifra vicina ai 20 milioni di euro, come chiede la Fiorentina, una trattativa potrebbe essere avviata. Del resto al club giallorosso piace da tempo, ma serve un sacrificio per convincere i viola a privarsene. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

