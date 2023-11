Tutti in piedi per Batistuta, il video della standing ovation dello stadio alla sua uscita dal campo

Alla metà del secondo tempo della partita del cuore giocata a Empoli, Gabriel Batistuta, dopo aver segnato una doppietta, è uscito dal campo nel tripudio generale. Infatti tutti gli 8 mila allo stadio Castellani si sono alzati in piedi per la leggenda della Fiorentina tornata in Italia per aiutare tutte le persone in difficoltà dopo l’alluvione. Ecco il video della sua uscita dal terreno di gioco

🤩Tutti in piedi allo stadio all’uscita dal campo di Batistuta 👏 pic.twitter.com/TUGWJSvbwX — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) November 18, 2023

LE PAGELLE DEI GIORNALI DOPO LA PARTITA DI BONAVENTURA CON LA NAZIONALE