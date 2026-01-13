Pedullà: “Harrison non esclude Baldanzi. Su di lui c’è anche il Genoa, De Rossi lo ha chiamato”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Baldanzi in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“”Baldanzi non è legato ad Harrison. La Fiorentina vuole fare un altro paio di operazioni. Se la Roma chiude Malen dopo Vaz a quel punto il destino di Baldanzi sarà più chiaro. Il Verona lo vuole in cambio di Giovane, ma alla Roma non interessa per il momento. La Fiorentina è in pressing. sullo sfondo c’è De Rossi che ha fatto una telefonata. Credo che il ragazzo preferirebbe la Fiorentina, aspettiamo le entrate sulla Roma. Faccio un po’ di fatica a comprendere questo colpo a livello tattico. Lui ha sempre sperato nella Fiorentina, ma deve essere scelto dalla Fiorentina e liberato dalla Roma.”