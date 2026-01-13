13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:30

Pedullà: “Harrison non esclude Baldanzi. Su di lui c’è anche il Genoa, De Rossi lo ha chiamato”

Pedullà: "Harrison non esclude Baldanzi. Su di lui c'è anche il Genoa, De Rossi lo ha chiamato"

13 Gennaio · 15:52

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 15:52

ACF FiorentinaBaldanzi

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Baldanzi in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

“”Baldanzi non è legato ad Harrison. La Fiorentina vuole fare un altro paio di operazioni. Se la Roma chiude Malen dopo Vaz a quel punto il destino di Baldanzi sarà più chiaro. Il Verona lo vuole in cambio di Giovane, ma alla Roma non interessa per il momento. La Fiorentina è in pressing. sullo sfondo c’è De Rossi che ha fatto una telefonata. Credo che il ragazzo preferirebbe la Fiorentina, aspettiamo le entrate sulla Roma. Faccio un po’ di fatica a comprendere questo colpo a livello tattico. Lui ha sempre sperato nella Fiorentina, ma deve essere scelto dalla Fiorentina e liberato dalla Roma.”

