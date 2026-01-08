Pedullà: ”Su Baldanzi oltre al pressing della Fiorentina c’è un forte interesse del Verona”

La Roma continua a lavorare sul fronte Raspadori, con una trattativa ancora in corso e non ancora definita. Proprio in base all’evoluzione di questa operazione, il club giallorosso dovrà decidere anch...

La Roma continua a lavorare sul fronte Raspadori, con una trattativa ancora in corso e non ancora definita. Proprio in base all’evoluzione di questa operazione, il club giallorosso dovrà decidere anche il futuro di Tommaso Baldanzi. Il centrocampista offensivo resta al centro delle valutazioni della dirigenza, con la Fiorentina che da giorni sta spingendo con decisione per provare a portarlo a Firenze.

Parallelamente, si muove anche il Verona, interessato a imbastire un’operazione che coinvolga Giovane. Attenzione però alla concorrenza: su Giovane si è inserita con forza anche l’Atalanta, sempre molto attenta ai profili giovani e di prospettiva. Il Verona, dal canto suo, fa muro e valuta il cartellino del giocatore 20 milioni di euro, cifra che al momento rappresenta la base di partenza per qualsiasi trattativa.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Roma deciderà di cedere Baldanzi e quale club riuscirà a piazzare l’affondo decisivo, in un intreccio di mercato che coinvolge più squadre e potrebbe svilupparsi su più tavoli, tra presente e futuro.