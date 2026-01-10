Corriere Fiorentino: “La Fiorentina ha già l’ok di Baldanzi. La Roma vuole ancora Fortini”

Il fronte delle uscite resta fluido in casa Fiorentina con un intreccio di voci che portano in direzione Roma. In attesa di accogliere Raspadori, i giallorossi avrebbero aperto alla cessione di Baldanzi per il quale la Fiorentina ha già incassato l’ok del calciatore, mentre un’altra partenza come quella di Dovbyk potrebbe preludere a un tentativo per Gudmundsson.

Ipotesi teoriche, anche perché la Fiorentina non è intenzionata a liberare l’islandese, ma che confermano le riflessioni in corso, come quelle che vorrebbero i giallorossi di nuovo su Fortini. La Roma, inoltre, potrebbe soffiare alla Fiorentina Dragusin, a maggior ragione dopo le parole dell’agente del calciatore del Tottenham che ha chiuso ad una destinazione come quella viola. Lo riporto il Corriere Fiorentino.