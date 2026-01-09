Pedullà: "Baldanzi piace ma c'è la concorrenza di Genoa e Verona. Da lunedì si entrerà nel vivo"

Alfredo Pedullà ha parlato dell'operazione di mercato legata a Baldanzi e alla Fiorentina, queste le sue parole:"Baldanzi va seguito bene. Raspadori sta andando alla Roma, lo davano per sfumato ma man...

A cura di Redazione Labaroviola 09 gennaio 2026 16:16

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