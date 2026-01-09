Pedullà: "Baldanzi piace ma c'è la concorrenza di Genoa e Verona. Da lunedì si entrerà nel vivo"
Alfredo Pedullà ha parlato dell'operazione di mercato legata a Baldanzi e alla Fiorentina, queste le sue parole:"Baldanzi va seguito bene. Raspadori sta andando alla Roma, lo davano per sfumato ma man...
Alfredo Pedullà ha parlato dell'operazione di mercato legata a Baldanzi e alla Fiorentina, queste le sue parole:
"Baldanzi va seguito bene. Raspadori sta andando alla Roma, lo davano per sfumato ma mancano solo i passaggi burocratici. L'ex Empoli è reduce da un infortunio lieve andrà sul mercato. Piace moltissimo alla Fiorentina e al Verona. De Rossi lo tampina per andare al Genoa. C'è un accordo tra il calciatore ed il Verona. Il Verona ha proposto Giovane alla Roma. La Fiorentina si è inserita nel balletto. La sua scelta l'avrebbe fatta ma il Verona ancora lo tengo in dentro con Giovane. Baldanzi è in orbita Fiorentina poi dopo che arriva Raspadori si entrerà nel vivo. Da Lunedì."