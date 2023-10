Baldanzi cambia agente: lascia Pastorello e si affida a Riso. Il mercato dietro la scelta?

Si muove il calciomercato degli agenti per quel che riguarda l’assistenza dei giocatori della nostra Serie A. L’ultimo caso in ordine cronologico riguarda Tommaso Baldanzi, gioiellino classe ’03 dell’Empoli vicino alla Fiorentina questa estate. Il trequartista azzurro era un cliente della P&P Sport Managment di Federico Pastorello, ma ora non sarà più così.

Infatti, secondo quanto riportato da Orazio Accommando, la procura del giocatore da qui in avanti sarà affidata a Giuseppe Riso, proprietario dell’agenzia GR Sports. Quest’ultima gestisce gli interessi di moltissime altre personalità di primo livello del calcio tricolore, come Tonali o Frattesi. Si tratta di una scelta importantissima da parte del giocatore, considerando che ogni finestra di mercato lo metterà al centro di molteplici rumors, in attesa del suo salto di livello definitivo in un top club.