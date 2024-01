Baldanzi resta all’Empoli. Viene respinto anche l’assalto della Roma degli ultimi giorni

Come riferisce Tuttosport, il talento dell’Empoli Tommaso Baldanzi, a lungo cercato anche dalla Fiorentina, non lascerà gli azzurri a gennaio. Il gol segnato a Torino contro la Juventus nell’ultima giornata di campionato ha convinto il club toscano a non cederlo adesso. Su di lui si era mossa con forza la Roma. Il club azzurro ad agosto aveva detto no all’offerta di 15 milioni della Fiorentina, convinto di venderlo ad almeno 25 dodici mesi più tardi. I giallorossi hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Una soluzione questa che non convince del tutto il presidente Corsi. Tanto da non dare il benestare alla chiusura dell’operazione.

