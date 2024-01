Bucchioni: “La Fiorentina sta trattando per Gudmundsson, Commisso se vuole spende i soldi”

Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno delle vicende di casa Fiorentina, queste le sue parole:

“Ho la sensazione che faranno quello che hanno in mente, mi hanno sempre detto che la Fiorentina era attiva, lavorano in maniera personale, non vogliono strapagare giocatori e non cadere nel tranello degli intermediari o di prezzi che si alzano. Con questo modo di fare a gennaio non è facile fare mercato. Commisso se vuole i soldi gli tira fuori per il giocatore giusto, su Gudmundsson ci stanno lavorando da 20 giorni, c’è una trattativa che va avanti da giorni, se il Genoa chiede 25 e poi alza a 30 potrebbe essere fuori mercato. Il Genoa ha preso Vitinha, si sta mettendo insieme il puzzle, hanno riscattato Malinovskyi, la situazione è perfetta, stanno anche cercando un centravanti e potrebbe essere Nzola, la trattativa è in piedi la Fiorentina sta cercando di trovare la soluzione giusta. Questo è un giocatore intelligente, di categoria superiore, è stato pagato 1 milione e mezzo dall’AZ, esempio di un giocatore che va aspettato. Lui e Zirkzee sono stati le due grandi sorprese di questo girone di andata. Ideale per Italiano, sa giocare esterno o sottopunto, vede la porta, è un qualcosa che i giocatori della Fiorentina non hanno. Questa sarebbe una follia lucida, lui ti può portare in Champions League. Bonaventura alla Juventus non ci va, la Fiorentina non lo vende, la società sta programmando il futuro, prendi Gudmundsson anche per prendere il posto di Bonaventura per il prossimo anno, quest’anno giocherà esterno e il prossimo anno può diventare determinante in quel ruolo li”

BONAVENTURA VUOLE ANDARE ALLA JUVENTUS