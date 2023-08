Baldanzi vuole la Fiorentina, l’Empoli lo valuta 25 milioni e lo cede anche per 17 milioni più bonus

Tommaso Baldanzi vuole la Fiorentina. Il ragazzo classe 2003 di Castel Fiorentino verrebbe anche a piedi a Firenze per giocare nella squadra viola e questo suo desiderio potrebbe essere esaudito. Il club viola è molto interessato al giocatore dell’Empoli, il suo ruolo è quello di trequartista, a giugno ha incantato con la nazionale Under 21 nella sfortunata spedizione all’europeo di categoria. L’Empoli valuta Baldanzi 25 milioni di euro ma questo prezzo potrebbe essere anche abbattuto da una contropartita, c’è la disponibilità della società di Corsi di accettare anche 16/17 milioni più una contropartita. A questo punto la palla passa alla Fiorentina che deve decidere se affondare il colpo o meno in un ruolo che, in questo momento, vede tra i disponibili solo Bonaventura, in attesa di capire dove verrà collocato Infantino e i tempi del ritorno in campo di Barak (comincerà ad allenarsi in gruppo solo dalla sosta di settembre).

🟣 Situazione Baldanzi-Fiorentina ✍️Il giocatore vuole fortemente la Fiorentina, la considera il suo salto di qualità perfetto 💰L’Empoli valuta il calciatore 25 milioni, ma è disposta a cederlo anche per 16/17 milioni più una contropartita ⏳️La Fiorentina studia la… — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) August 23, 2023

NICO GONZALEZ NON SI MUOVE, ITALIANO CONFERMA