Nazione: “L’Empoli non fa sconti per Baldanzi, la Fiorentina lo vuole, milioni ma anche contropartite”

Scrive La Nazione, Tommaso Baldanzi è sempre più un obiettivo della Fiorentina, il centrocampista dell’Empoli piace ma la situazione non è semplice. Il club azzurro non fa sconti, vuole 30 milioni, la Fiorentina dovrà trovare delle soluzioni per far calare il prezzo. La cessione di Amrabat pare essere in parte una soluzione. L’Empoli potrebbe chiedere delle contropartite.

