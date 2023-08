I numeri di maglia della Fiorentina: la 10 passa a Nico Gonzalez, a Castrovilli la 17. Parisi il 65, Beltran 9, Arthur 6

La Fiorentina attraverso il suo canale You Tube ha annunciato i numeri di maglia per questa stagione. Cambiamento importante per la maglia numero 10, che passa da Castrovilli a Nico Gonzalez. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, Beltran prende la numero 9, Arthur la numero 6, Christensen la 56, Parisi la 65 e Infantino la numero 19. Qui la lista completa

1 Pietro Terracciano

2 Dodò

3 Cristiano Biraghi

4 Nikola Milenkovic

5 Giacomo Bonaventura

6 Arthur

7 Riccardo Sottil

8 Luka Jovic

9 Lucas Beltran

10 Nico Gonzalez

11 Ikoné

16 Luca Ranieri

17 Gaetano Castrovilli

18 Nzola

19 Gino Infantino

26 Yerry Mina

27 Sabiri

28 Lucas Martinez Quarta

30 Tommaso Martinelli

32 Alfred Duncan

33 Kayode

34 Sofyan Amrabat

37 Pietro Comuzzo

38 Rolando Mandragora

40 Tommaso Vannucchi

53 Oliver Christensen

65 Fabiano Parisi

70 Niccolò Pierozzi

72 Antonin Barak

73 Lorenzo Amatucci

77 Josip Brekalo

91 Kokorin

99 Christian Kouame

