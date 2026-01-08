Il Messaggero: "Asse caldo tra Firenze e Roma: Viola su Baldanzi, la Roma mette gli occhi su Fortini"

Il Messaggero conferma l'interesse della Fiorentina per Baldanzi e l'interesse della Roma per Niccolò Fortini

Asse caldo quello tra Roma e Firenze. La Fiorentina è interessata a Tommaso Baldanzi, su di lui c'è anche il Verona, che accetterebbe volentieri il trasferimento. Anche la Roma è favorevole al prestito, ma prima deve trovare un sostituto, con Raspadori in cima alla lista di Gasperini. Per questo la trattativa ha bisogno di tempo.

La Roma dal canto suo cerca un rinforzo sulle corsie laterale e avrebbe messo gli occhi su Niccolò Fortini. La società gigliata sta lavorando al rinnovo di contratto, ma secondo Il Messaggero il loro destino potrebbe incrociarsi.