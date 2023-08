Da Empoli: “Posizione di Baldanzi solida ma la Fiorentina potrebbe offrire 15 milioni più bonus”

Ad oggi la posizione di Tommaso Baldanzi sembra solida, con le parole poi della dirigenza azzurra a rafforzare la convinzione della permanenza del talento classe 2003. E che alla fine del mercato, Baldanzi possa restare all’Empoli, è sicuramente una probabiità, ma non una certezza.

Questo perchè la Fiorentina sta pensando molto seriamente a come poter arrivare al ragazzo di Castelfiorentino, e per i viola (stando a fonti molti attendibili) quello di Baldanzi non è un miraggio ma un chiaro obiettivo.

L’Empoli sembra abbia chiesto circa 20 milioni al club gigliato. I viola, sempre in base alle informazioni che sono arrivate, starebbero pensando ad un’offerta da 15 con poi alcuni bonus che possano far avvicinare a quella cifra. Al momento i viola non hanno ancora sferrato il colpo perchè si devono liberare di alcuni elementi.

Una volta completate le operazioni in uscita ci potrebbe essere l’offerta concreta, e da li la reale comprensione sul destino di Baldanzi. Indubbiamente il fattore tempo sarà essenziale, l’Empoli difficilmente – anche se i soldi fossero quelli giusti – cederà il giocatore se troppo a ridosso del gong di fine mercato. Lo scrive Pianeta Empoli

