Vice Gudmundsson? Corriere Fiorentino: “Il primo nome della lista è Baldanzi della Roma”

Caccia al vice Gud

Il direttore sportivo Goretti infatti (in attesa che Paratici si liberi, ma i tempi si allungano…) lavora ancora ad almeno tre rinforzi: un vice Gudmundsson, e Baldanzi è il primo della lista. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

