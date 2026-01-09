Vice Gudmundsson? Corriere Fiorentino: “Il primo nome della lista è Baldanzi della Roma”

Il direttore sportivo Goretti infatti (in attesa che Paratici si liberi, ma i tempi si allungano…) lavora ancora ad almeno tre rinforzi: un vice Gudmundsson, e Baldanzi è il primo della lista. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
9 Gennaio · 10:02
