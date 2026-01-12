Nazione: “Baldanzi alla Fiorentina in prestito con diritto che può diventare obbligo a 12 milioni. Oggi il summit”

Definirlo un affare ben impostato è forse fin troppo poco. Perché Tommaso Baldanzi è realmente a un passo dal vestirsi di viola e le prossime ore saranno quelle nelle quali verranno limati i dettagli, con un summit definitivo tra Fiorentina e Roma previsto oggi. Lo ha voluto lui in primis, scegliendo la Fiorentina davanti a una serie di proposte in Serie A che non hanno fatto vacillare la sua convinzione. Classe 2003, nato a Poggibonsi, dall’Empoli ha fatto il salto alla Roma nell’inverno del 2024. Poco spazio, tanta concorrenza. E l’obiettivo di rimettersi in gioco. Nella Fiorentina, appunto. La formula è quella che ormai conosciamo bene. Prestito con diritto di riscatto intorno ai 10-12 milioni, che si trasformerà in obbligo in caso di salvezza. I dirigenti viola le hanno impostate tutte così, anche per dare motivazioni extra ai nuovi arrivati. Contratto pronto fino al 2030, nell’eventualità di un riscatto che tutti si augurano. Lo scrive La Nazione.