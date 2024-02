Corriere Fiorentino svela: “Confusionario inserimento last minute per Baldanzi ma nessun affondo” 

Dopo aver tentato un inserimento last minute su Baldanzi poi lasciato libero di accasarsi alla Roma per un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, la Fiorentina ha deciso di non affondare nemmeno su piste alternative, abbandonando profili come Ramazani o Boga valutati negli ultimi giorni esattamente com’era già successo per l’uruguagio Rodriguez o lo svizzero Vargas. Una strategia non così facilmente comprensibile, almeno rileggendo gli auspici di Italiano che già nel mese di dicembre si era chiaramente espresso sul bisogno di rinforzi sulle corsie esterne e contando che adesso il tecnico viola ha sì una punta in più, Belotti, ma dopo aver perso Brekalo nel gruppo degli esterni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

