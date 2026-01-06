La Fiorentina piomba su Baldanzi. Corriere dello Sport: “Trattativa aperta, lui non si opporrebbe”

La Fiorentina è piombata su Tommaso Baldanzi. I viola sono molto interessati al trequartista classe 2003, di cui hanno chiesto informazioni alla Roma. Che da parte sua sarebbe anche disposta a cederlo a gennaio. Il ragazzo non si opporrebbe e tra l’altro fu oggetto di discussione già due anni fa, quando poi venne acquistato proprio dai giallorossi. Verosimilmente potrebbe partire in prestito, magari con opzione. Tra le variabili c’è la sua condizione atletica legata a un infortunio muscolare al retto femorale destro che ha riportato nei giorni scorsi. Trattativa aperta, contatti avviati. La possibilità c’è. Ma la sensazione è che non sarà una cosa immediata. Lo scrive il Corriere dello Sport.