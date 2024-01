Messaggio dell’Empoli alla Fiorentina, Pedullà rivela: “Per Baldanzi adesso la richiesta è 10 milioni più bonus”

Un gol pesante, quello di Tommaso Baldanzi in casa della Juve, che ha fruttato un pareggio insperato. Ma il mercato del 2003 andrà seguito fino alle ultime ore della sessione invernale, spieghiamo perché: nelle ultime ore l’Empoli ha fatto valutazioni tattiche che rendono non semplice la collocazione di Baldanzi rispetto alle idee di Nicola. L’arrivo di Niang, già anticipato, e la possibilità di fare un’altra operazione in attacco lasciano aperta la porta a una cessione di Baldanzi. Vale soprattutto per la Roma e per gli altri club interessati (nella scorsa estate si era interessata la Fiorentina): si può fare con una base fissa di 10-12 milioni e bonus per arrivare a 15. L’Empoli non alzerà l’asticella, dipenderà dall’offerta e, soprattutto, dalle modalità di pagamento. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

