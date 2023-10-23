Galli: "Cosa ne penso di Baldanzi e quando si è visto lo splendido lavoro di Italiano"

Le parole dell'ex portiere Galli: "Italiano sta svolgendo un lavoro meraviglioso, più italiani come Baldanzi nella rosa della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato del lavoro di Italiano e della partita di stasera "Italiano ha commesso degli errori ma ha dato una dimensione alla squadra attraverso gioco e mentalità. Il capolavoro del tecnico si è palesato a Napoli quando la squadra è andata a pressare anche Meret. La rosa della Fiorentina è perfetta per modificare nel mezzo della partita, schemi e tattiche a seconda del momento." Poi ha parlato anche di Baldanzi e della partita di questa sera con l'Empoli: "Non può esserci pressione alla nona giornata di campionato, semmai può esserci all'ultima. Questi ragazzi devono vivere la partita divertendosi, molte volte succede altre meno. Stasera la Fiorentina farà la partita ma servirà pazienza. Le difficoltà spesso nascono dal compattarsi dell'avversario e dalla riduzione degli spazi. Baldanzi? Io voglio dei giocatori Italiani all'interno della rosa della Fiorentina e Baldanzi è uno dei migliori in circolazione".

VINCERE STASERA PER BATTERE IL RECORD DI PUNTI

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