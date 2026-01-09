Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha il sì di Baldanzi. Prossima settimana incontro con la Roma”

Dopo Marco Brescianini la Fiorentina è in cerca di un altro centrocampista, più offensivo, tecnico e predisposto al dribbling. È il caso di Tommaso Baldanzi, che un paio di settimane fa era stato chiesto alla Roma con cui il giocatore ha un contratto valido fino al giugno del 2028. Un primo approccio e niente più, ma comunque significativo visto che i viola hanno già riscosso il benestare del ragazzo a trattare. Le sue caratteristiche farebbero al caso di Paolo Vanoli che in prospettiva sarebbe interessato a passare al 4-2-3-1 dopo aver sdoganato, in queste ultime settimane, la retroguardia a quattro.

La Fiorentina insiste, tanto che è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro con la Roma in modo da approfondire il tema e capire se ci siano gli effettivi margini di manovra per parlare di cifre dopo il primo sondaggio esplorativo dei giorni scorsi. Da tenere presente anche la condizione atletica del calciatore, ancora alle prese con un problema al retto femorale destro. Sta di fatto che l’operazione è possibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.