8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:39

Corriere dello Sport: “Baldanzi nel mirino della Fiorentina. Trattativa aperta con la Roma”

Redazione

8 Gennaio · 10:19

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 10:19

Baldanzi disposto al trasferimento in viola

Continua il pressing su Tommaso Baldanzi della Roma per rinforzare la trequarti e puntare, in prospettiva, su un 4-2-3-1. Il giocatore sarebbe ben disposto a trasferirsi alla Fiorentina: da capire gli eventuali termini dell’operazione. I giallorossi sono già stati contattati, la trattativa è aperta. Vanoli è un promotore di questa opzione, proprio nell’ottica di consolidare il cambiamento tattico della sua squadra (già in corso nelle ultime settimane). Non sarà, però, un affare-lampo. Bisognerà aspettare qualche giorno e valutare pure la condizione atletica del calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

