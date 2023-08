Nessuna possibilità per Sabiri all’Empoli. Su Baldanzi la Fiorentina considera il suo prezzo troppo alto

Siamo entrati nella fase calda del mercato della Fiorentina, ultimi 8 giorni di mercato con il club viola che dovrà fare ancora diverse operazioni di mercato, tante cessioni a cui dovrebbero seguire anche alcuni importanti colpi. In uscita nelle ultime ore aveva preso quota l’ipotesi di un trasferimento di Sabiri all’Empoli, una possibilità che, da quanto ci risulta, non è concreta. Tutte le parti in causa smentiscono questa possibile operazione. Per quanto riguarda Baldanzi invece, come scritto nella serata di ieri, il ragazzo e l’Empoli sarebbero aperti ad un trasferimento alla Fiorentina e la valutazione che la società di Corsi fa del calciatore è di 25 milioni, un prezzo che in questo momento è ritenuto troppo alto per la Fiorentina. Situazione comunque da seguire e tenere sotto controllo perché, come detto, siamo entrati nei giorni più frenetici e imprevedibili del mercato.

LA FIORENTINA VUOLE MURILLO, LA SITUAZIONE