Agente Baldanzi conferma: “Fiorentina club che si è avvicinato di più a lui. Abbiamo fatto dei discorsi”

Tommaso Baldanzi è stato vicino alla Fiorentina. La rivelazione arriva direttamente dal suo agente, Federico Pastorello, ai microfoni di Sportmediaset: “La Fiorentina è il club che si era avvicinato di più, avevamo fatto alcuni discorsi. E li avevamo fatti anche con la Roma. Baldanzi è un 2003, il più grande talento della sua classe in Italia, l’unico che ha giocato con una certa regolarità.

Purtroppo non siamo riusciti a trovare l’acquirente giusto, anche perché lui non era pronto a guardare fuori dall’Italia, pertanto le squadre che potevano prendere erano ridotte, anche per una questione di ruolo. Ma restare ad Empoli è stata la decisione giusta, perché è ancora giovane, può crescere, ha la chance di sbagliare senza troppa pressione. Sono sicuro che Tommaso sarà un giovane protagonista di questo campionato”. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI TOMMASO BALDANZI SUL SUO FUTURO