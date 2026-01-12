13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:58

Pedullà rivela: "La Fiorentina continua a lavorare per Baldanzi, aspette le entrate della Roma"

Pedullà rivela: “La Fiorentina continua a lavorare per Baldanzi, aspette le entrate della Roma”

13 Gennaio

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Infatti tramite un tweet sul proprio profilo X ha rivelato: “La Fiorentina continua a lavorare su Baldanzi. Si aspettano i colpi in entrata della Roma. Il Genoa era sullo sfondo. De Rossi ci ha riprovato nelle ultime ore ma Baldanzi aspetta.” Vedremo dunque se si sbloccherà la situazione, visto che come riporta lo stesso Alfredo la Roma è vicina a chiudere per Malen

