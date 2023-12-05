Baldanzi si lava le mani: "Io alla Fiorentina? Non lo so personalmente, non dovete chiedere a me"

"Sto recuperando molto bene, per fortuna manca poco e spero presto di tornare a dare una mano alla squadra".Parla così Tommaso Baldanzi, attaccante dell'Empoli, a margine premio Le Velo a Scarperia: "...

"Sto recuperando molto bene, per fortuna manca poco e spero presto di tornare a dare una mano alla squadra".

Parla così Tommaso Baldanzi, attaccante dell'Empoli, a margine premio Le Velo a Scarperia: "Che momento è per l'Empoli? Col Genoa abbiamo trovato un punto molto importante in un campo difficile. Dopo un inizio non semplice, ci siamo ritrovati. Ci servono punti e stiamo lavorando forte".

Tornare nella lista dei convocati per il Lecce? "Tornare in campo per me sarebbe bello, ma più che altro portare a casa punti per i nostri obiettivi".

In estate si è fatto molto il tuo nome in chiave mercato. "L'ho vissuta bene, sono sempre stato concentrato sui miei obiettivi. Sono felice di essere rimasto all'Empoli, ora spero solo di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Vicino alla Fiorentina in estate? Non lo so personalmente , non dovete chiedere a me...".

Com'è avere una guida come Caputo? "Mi ha insegnato tantissimo, è un giocatore esperto che ha fatto la Nazionale, i numeri sono dalla sua parte. Mi ha sempre dato una grandissima mano".

Che partita sarà la prossima contro il Lecce. "Una gara difficile, anche loro cercheranno punti ma abbiamo tante motivazioni e vogliamo far bene".