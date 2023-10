Italiano presente al Castellani per Empoli-Udinese: occhi su Baldanzi o studio degli avversari?

Come riportato da Radio Bruno, l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è presente nella tribuna dello stadio Castellani di Empoli con i padroni di casa impegnati contro l’Udinese. In estate il gioiello dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, era entrato con forza nei radar della Fiorentina ma, a causa dello stop nella trattativa che avrebbe portato Castrovilli al Bournemouth, la pista si è raffreddata in fretta. Per questo motivo la domanda sorge spontanea: semplice studio dell’allenatore Viola sui prossimi avversari della Fiorentina, dopo la sosta per le Nazionali, o indizio di mercato di un ritorno di fiamma per Baldanzi?

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI SULL’ATTACCANTE DELLA FIORENTINA