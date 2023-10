Bucchioni su Sottil: “In estate era nell’elenco dei cedibili. Rimasto per le liste ed altre situazioni”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Pareggio in Conference? E’ mancato lo spirito da Fiorentina che in questi anni è cresciuto sull’idea di gioco: ieri c’era una squadra moscia che non correva…Ci chiediamo come mai per 60 minuti sia stata un’altra Fiorentina ma io la mia idea ce l’ho ed è quella delle 3 partite settimanali. Ci sono giocatori poi appena arrivati come Maxime Lopez, altri giocatori come Sottil sono andati sotto il loro livello.

Sottil? Quello dispiace perchè si vede che è un qualcosa di sprecato. Quando vedi un giocatore come questo, con questo potenziale…Sottil in estate era nella lista dei cedibili e si era pensato, nella famosa riunione, che fosse arrivata l’ora di dare via Sottil con una formula, perchè può anche esplodere, ma che dovesse cambiare aria. Alla fine con il fatto delle liste e altre situazioni è rimasto. Questa aria è pesante adesso, sia per lui che per il pubblico: probabilmente è stato un errore perchè ora ci possiamo fare affidamento? Non si sa.

Beltran? Il giocatore c’è ed i giocatori vanno aspettati. Ha garra, corsa, tecnica, vede la porta anche se ancora non ha segnato. Ha 21 anni ed è in un altro pianeta, può diventare un grande giocatore e secondo me nel 4231 potrebbe anche fare il sotto punta. Si tratta di un talento e la stoffa c’è, non è come Jovic che non c’entrava niente con la Fiorentina.”