Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”

C’è un interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi. C’è l’apertura a trasferirsi in riva all’Arno da parte del giocatore e pure della Roma a cui andrebbe bene la soluzione del prestito con diritto che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, ma serve prima di tutto il ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini o di un innesto sul mercato per liberarlo. Serve quindi tempo e magari anche l’arrivo ufficiale di Fabio Paratici che diventerà il capo dell’area sportiva della Fiorentina nei prossimi giorni. Se poi arrivasse davvero Baldanzi, toccherebbe a Paolo Vanoli cucirgli l’abito migliore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.