7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “La Roma e Baldanzi aprono al trasferimento alla Fiorentina. Formula? Prestito con obbligo”

Redazione

7 Gennaio · 09:25

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 09:25

TAG:

BaldanziFiorentinaRoma

Condividi:

di

La Roma lo farà partire solo dopo aver trovato un sostituo

C’è un interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi. C’è l’apertura a trasferirsi in riva all’Arno da parte del giocatore e pure della Roma a cui andrebbe bene la soluzione del prestito con diritto che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni, ma serve prima di tutto il ritorno in campo di Lorenzo Pellegrini o di un innesto sul mercato per liberarlo. Serve quindi tempo e magari anche l’arrivo ufficiale di Fabio Paratici che diventerà il capo dell’area sportiva della Fiorentina nei prossimi giorni. Se poi arrivasse davvero Baldanzi, toccherebbe a Paolo Vanoli cucirgli l’abito migliore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio