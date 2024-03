Orlando su Italiano: “Lo criticano ma è di nuovo in semifinale di Coppa Italia ed ai quarti di Conference”

A parlare di Serie A e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Massimo Orlando che si è soffermato anche sul sorteggio in Conference della Fiorentina ed ha detto la sua sul lavoro di Vincenzo Italiano.

“La Fiorentina? Meglio di così non poteva andare. Ha pescato bene, ora deve ritrovare condizione, uomini, e sperare di tornare in finale. A Italiano lo criticano, anche se è in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference. Per me è finito un percorso, ha dato tutto e non credo che la società possa dargli di più tecnicamente parlando. Per Milan e Fiorentina cicli finiti. C’è bisogno di aria nuova”.

L’ITALIA GUARDA IN CASA FIORENTINA PER IL POSTO IN PIU’ IN CHAMPIONS