Orlando: “Vanoli non si tocca, ha fatto molti punti. Prima del suo arrivo la situazione era drammatica”

A Toscana TV ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando: “La Fiorentina non è una squadra che ha la caratteristica della grinta, e questo lo sappiamo, anche per i calciatori che ha. Per la prima volta però siamo fuori dalla retrocessione, e significa che si sono recuperati un sacco di punti. La squadra sta giocando male nuovamente, da Udine a oggi, ma in precedenza contro Milan, Lazio, Como, non si era fatto male. C’è un’involuzione, ed è dettata dalla paura, perché mancano sempre meno partite. I calciatori della Fiorentina avevano il terrore di subire il gol”.

Su Vanoli: “Vanoli è stato preso in una situazione drammatica e oggi sarebbe salvo, vuol dire che ha fatto una marea di punti. Non fa giocare bene la squadra e certo non siamo contenti, ma oggi non ci interessa, dobbiamo salvarci. Ora non va toccato, chi arriverebbe? Galloppa? Poverino, sarebbe messo in condizione solo di bruciarsi. Prima di Udine è successo qualcosa che ha minato la situazione”.

Conclude: “Ora serve recuperare Kean prima possibile in vista di Cremona perché con lui rispetto a Piccoli è tutta un’altra cosa. Il calendario della Fiorentina poi è complesso. Harrison sa crossare, ma non ci sono inserimenti coi tempi giusti. La Conference? Non è la Champions, avete visto che squadre ci sono?”