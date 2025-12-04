4 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:27

Orlando duro: “Ferrari è l’ultimo direttore generale di Serie A, ha un ruolo non adatto a lui”

Mirko Carmignani

4 Dicembre · 14:16

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 14:16

L'ex giocatore viola è intervenuto per commentare la situazione brutta in casa Fiorentina con un occhio a Ferrari

A Lady Radio è intervenuto l’ex giocatore viola Massimo Orlando per parlare di temi legati al mondo Fiorentina: “A Sassuolo andranno tanti tifosi e questo è bellissimo perché la Fiorentina ha bisogno dei suoi sostenitori ora più che mai e Firenze è una città che risponde sempre presente.”

Sul modulo: “Vanoli andrà a 4 perché ha capito che a 3 non stiamo rendendo, ora che è qua da più tempo sta cercando di lavorare dando la sua impronta. Il 3-5-2 non ha dato nulla e ha portato un grande piattume, adesso bisogna cambiare magari con Kean Fazzini e Gudmundsson in attacco.”

Su Dodo: “Se sta bene è devastante perché salta l’uomo e crea superiorità numerica, invece adesso è bloccato e credo sia un problema di testa più che di fisico. Oltre a lui bisogna recuperare anche Gosens.”

Su Ferrari: “Non può fare questo ruolo, è un ottimo professionista per fare altro ma non per essere un direttore generale perché adesso ha un ruolo che non gli compete. Si prende un potere troppo ampio per lui. Lui è l’ultimo direttore del campionato.”

