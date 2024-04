Orlando su Italiano: “Come fai a contestarlo? Se va a Bologna sarebbe un passo indietro”

Massimo Orlando, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato delle ‘italiane’ impegnate in Europa e si è soffermato anche sulla Fiorentina ed il futuro di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

Come ha visto la Fiorentina?

“Credo che non ci siano molte alternative per Italiano per il suo futuro. Va a Bologna? Non credo. Lo vedo a Napoli non dovesse andare in porto il discorso Conte. Al Bologna, se ti smontano la squadra, non so. Per me potenzialmente 3-4 giocatori li perderà in estate. Sulla carta sarebbe come un retrocedere, un passo indietro.”

