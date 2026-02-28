Orlando: "Fagioli da quanto è forte sembra che giochi con dei bambini. Lo Jagiellonia? Un incubo"

L'atteggiamento è colpa dell'allenatore e comunque non è per niente scontato che una squadra come la Fiorentina debba vincere la Conference

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina e adesso opinionista, è stato intervistato dai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: "Contro lo Jagiellonia siamo andati vicinissimi ad un incubo. All'andata c'era la consapevolezza di poter prendere gol da loro, e invece siamo riusciti a fare un bel 3 a 0 senza faticare. Vanoli nella gara di ritorno, ha sbagliato a mettere Dodo in quella posizione e Fortini più basso, infatti hanno fatto schifo tutti e due. Possiamo anche dire che Kean e Fagioli andavano messi un quarto d'ora prima. L'atteggiamento è colpa dell'allenatore e comunque non è per niente scontato che una squadra come la Fiorentina debba vincere la Conference, detto questo, io il biglietto per Lipsia l'ho già preso".

"L'obiettivo del Jagiellonia era sicuramente quello di andare ai rigori, che per loro sarebbe stata un'impresa. Per quanto riguarda Fagioli, cosa dire...da quanto è forte, alcune volte sembra che giochi con dei bambini".