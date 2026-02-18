Orlando: “Domani darei spazio a titolari e riserve: la Conference resta un obiettivo”

Massimo Orlando, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare della trasferta di Conference League contro lo Jagiellonia Białystok.

Sul tema delle temperature rigide in Polonia, Orlando ha ridimensionato l’allarme: “Il freddo incide soprattutto su chi parte dalla panchina e deve entrare a partita in corso. Quando giocavamo noi, bastava un buon riscaldamento per farsi trovare pronti. Per chi subentra può essere più complicato”.

Quanto alla formazione, l’ex viola si aspetta equilibrio: “Mi piacerebbe vedere un giusto mix tra titolari e seconde linee. La Fiorentina non può avere solo undici giocatori affidabili, la rosa è ampia e chi ha giocato meno deve essere messo alla prova. In campionato Vanoli ha trovato un assetto che funziona, ma è giusto dare spazio anche ad altri. Io farei rifiatare Kean e Fagioli, mentre punterei su Gudmundsson e Piccoli. Non credo vedremo una squadra stravolta”.

Infine, l’importanza del risultato: “Mi aspetto una gara complicata, loro in casa si giocano molto e l’ambiente sarà caldo. Però una prestazione convincente, accompagnata da un buon risultato, darebbe entusiasmo a tutto l’ambiente, anche in vista della sfida col Pisa. È fondamentale tornare con un esito positivo: la Conference va affrontata con serietà, l’obiettivo deve essere quello di andare avanti”.