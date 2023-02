Orlando: “Fiorentina ha mollato in campionato, testa è alla Conference. Juventus può avere la meglio”

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Massimo Orlando.

Come vede tatticamente la Juventus contro la Fiorentina?

“Io credo che la Fiorentina abbia mollato in campionato, giovedì ha la coppa e non sarà semplice la sfida. E’ sempre una sfida molto sentita ma credo che la testa sia più sulla coppa. La Fiorentina può avere come obiettivo la Coppa Italia. Io credo che la voglia della Juventus possa avere la meglio. La Fiorentina spesso si perde, la squadra ti dà sempre l’impressione di essere pericolosa ma non è continua. Io mettere Chiesa con Vlahovic, fossi Allegri. Per me la Juve ha ancora in testa di fare il grande recupero. Fiorentina ha due obiettivi, Coppa Italia e Conference, e nella prima ha una chance clamorosa”

IL RETROSCENA SU VLAHOVIC