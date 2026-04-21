Orlando: “Vanoli riconfermato? Meglio di no. Se la Fiorentina sbaglia il mercato farà ancora fatica”

Orlando da i suoi meriti a Vanoli ma afferma che non è entrato nel cuore dei tifosi ed è meglio un cambio

Orlando ha parlato a Toscana TV della situazione Fiorentina per il futuro: “A Lecce la Fiorentina ha ottenuto un punto d’oro, lasciamo stare il resto. Bruttissima partita, capisco che al tifoso prenda male a vedere la squadra così, però… con tutta la frustrazione che ha vissuto il tifoso della Fiorentina quest’anno, dico di buttarsi tutto alle spalle e pensare già alla prossima stagione. Sono annate pericolosissime, c’è il rischio davvero di non rimetterle in piedi e addirittura di andare in Serie B, la Fiorentina aveva 6 punti dopo 15 partite. Credevo che ci saremmo salvati molto più avanti. Ci si fa solo il fegato amaro a continuare a pensare a certe situazioni, è stata una stagione tremenda, di grande sofferenza. Se vorrei la permanenza di Vanoli l’anno prossimo? No, sinceramente, è giusto che vada via. Ma se lo trovo per strada o lo incontro al Viola Park gli stringo la mano e lo ringrazio, perché ha fatto un lavoro importantissimo e difficilissimo. Bisogna riconoscergli quanto ha fatto, poi a fine anno ‘grazie e arrivederci’, troverà una squadra, perché ha fatto un grandissimo lavoro. Non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi della Fiorentina, anche per una questione di empatia, non è mai scattato il feeling giusto. Certo è che se la Fiorentina non fa un mercato giusto e una squadra di un certo tipo, è destinata a faticare anche la prossima stagione, perché ci sono tante squadre superiori oggi in Serie A”.