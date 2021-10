Massimo Orlando non ha dubbi: “Nemmeno Batistuta era forte come Vlahovic alla sua età”

Massimo Orlando ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole su Vlahovic:

“Rispetto a Batistuta alla sua età, Vlahovic è molto più forte di Gabriel. Il rigore di Biraghi? Se lo avesse calciato e sbagliato Vlahovic non oso immaginare cosa sarebbe successo, ha fatto la scelta giusta a darlo a Biraghi, in questo momento il serbo non è sereno. Oggi non esiste attaccamento alla maglia, ai miei tempi c’era, non esistevano i procuratori che consigliavano di non rinnovare. Siamo entrati in un momento diverso dal passato, non bisogna fare i paragoni” conclude Massimo Orlando.

