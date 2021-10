La Nazione, Commisso vuole far vedere il Viola Park a Chiara Ferragni per far crescere la popolarità

Come scrive questa mattina La Nazione, Commisso starebbe pensando di invitare Chiara Ferragni al Viola Park, l’influencer più famosa al mondo che conta su un seguito incredibile, questo per far crescere la popolarità del nuovo centro sportivo della Fiorentina ad un anno dalla sua completa realizzazione, a completare un giro di visite che ha visto girare tra il cantiere del Viola Park i vertici dello sport e del calcio italiano.

MAZZARRI CERCA SCUSE