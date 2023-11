Orlando: “Società sta sbagliando attaccanti da 2 anni. Fiorentina deve fare la partita sennò prende gol”

L’ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell’ultimo turno di Serie A.

Che Milan arriva all’appuntamento Champions?

“Non mi convince. La Fiorentina ha buttato al vento una grande chance, ma il Milan si difende male, ma come in tutte le situazioni. Onestamente se il Milan sarà questo, contro il Dortmund rischi un’imbarcata. Era solo importante la vittoria comunque”.

Anche la Fiorentina però non va:

“Sono due anni che la società sta sbagliando con gli acquisti degli attaccanti. L’attaccante funziona col gioco di Italiano, ha fatto 20 gol con Vlahovic, ma oggi i numeri sono assurdi. Il problema è che Italiano deve fare la partita per essere protagonista. Se non esprime il suo gioco, il gol lo prende sempre”.

