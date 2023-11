Bocci duro: “Sottil è il nulla, va solo dritto per dritto. Mi chiedo perchè si ostini a farlo giocare”

Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno e si è soffermato sulla situazione degli esterni della Fiorentina, in particolare su Brekalo e Sottil. Ecco le sue parole:

“La delusione è Brekalo perchè pensavo facesse una stagione diversa dall’anno scorso ma se si finisce per far giocare Sottil c’è un problema. Sottil è il nulla, va solo dritto per dritto.”

IL RIGORE NON FISCHIATO A FAVORE DELLA FIORENTINA CONTINUA A FAR DISCUTERE