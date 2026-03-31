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Orlando: “Kean può essere decisivo con la Nazionale e la Fiorentina. Solomon si merita la riconferma”

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Orlando: “Kean può essere decisivo con la Nazionale e la Fiorentina. Solomon si merita la riconferma”

Redazione

31 Marzo · 16:57

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 16:57

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KeanMassimo Orlando

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L’ex attaccante della Fiorentina, Orlando ha parlato a Radio Firenze Viola di Kean e della partita contro il Verona: “Mi aspetto molto. Lui è un giocatore importantissimo, ha avuto una stagione tribolata da infortuni e la squadra ha vissuto in apnea per buona parte del campionato quindi ne ha risentito anche Kean. Se l’Italia stasera si qualifica e Kean sarà ancora decisivo, sono convinto che Moise sarà libero di testa anche in viola e tornerà ad essere quel giocatore che tutti abbiamo imparato a conoscere la scorsa annata. Mi aspetto molto. Lui è un giocatore importantissimo, ha avuto una stagione tribolata da infortuni e la squadra ha vissuto in apnea per buona parte del campionato quindi ne ha risentito anche Kean. Se l’Italia stasera si qualifica e Kean sarà ancora decisivo, sono convinto che Moise sarà libero di testa anche in viola e tornerà ad essere quel giocatore che tutti abbiamo imparato a conoscere la scorsa annata.
Ad oggi si meriterebbe la conferma l’anno prossimo, a differenza di Harrison. L’israeliano è un giocatore che sa saltare l’uomo e difficilmente Paratici troverà sul mercato un giocatore con le sue qualità alla stessa cifra. L’inglese invece mi pare un giocatore un po’ “scontato”: fa sempre lo stesso movimento e non ha fantasia”.

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